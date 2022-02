Salernitana: Nicola al lavoro,novità sullo stadio Arechi

Se conquisto la salvezza vado a piedi a Roma dal Papa”. Rinuncia anche alla bici Davide Nicola, talmente difficile sia la sua nuova missione da allenatore della Salernitana. Cinque anni fa, dopo aver compiuto il miracolo sulla panchina del Crotone, raggiunse Torino partendo dalla Calabria per un totale di 1000 chilometri in bici. Ora, da neo tecnico della Salernitana, l’impresa ancora più ardua lo ha costretto a dire addio anche alle due ruote e a fare affidamento solo sulle sue gambe

Aumento capienza già col Milan: a giorni possibili novità

Al momento la capienza dello stadio Arechi, con la limitazione del 50%, si ferma a 13mila spettatori, ma si spera possa aumentare a brevissimo a 15250. Magari già per la sfida con il Milan di sabato. Da tempo infatti sono stati installati e sono funzionanti i tornelli aggiuntivi nei settori tribuna e distinti, si attende però la convocazione, da parte della Prefettura, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli che dovrà deliberare l’aumento posti dai 26500 attuali ai 30500. La riunione dovrebbe esserci tra oggi e domani, la Salernitana si prepara a mettere in vendita ulteriori ticket. Per la 27^ giornata (Salernitana-Bologna) potrebbe esserci poi la prima svolta con l’aumento capienza degli stadi al 75%. L’auspicio è di vedere un Arechi a pieno carico per la 29^ giornata, ovvero per Salernitana-Sassuolo (data ancora da definire, ma nel weekend del 13 marzo).

Costi

Intanto da parte del Comune è arrivata l’autorizzazione la liquidazione dell’ultima tranche di interventi, 26400 euro alla ditta Salerno Kontrol per l’implementazione e adeguamento della videosorveglianza ai tornelli lato tribuna e distinti. L’amministrazione ha anche corrisposto 3mila euro a Eni Fuel per avere a disposizione seimila litri di gasolio che dovranno alimentare il gruppo elettrogeno che tiene accesi i riflettori a led.

