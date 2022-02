Salernitana: Inizia la preparazione per la partita con il Bologna

Entrerà nel vivo questa mattina la preparazione che porterà la Salernitana alla sfida di sabato col Bologna. Un match importantissimo, in cui bisognerà cercare a tutti i costi di portare a casa l’intera posta in palio dopo i pareggi con Spezia, Genoa e Milan. Davide Nicola dovrà cercare il miglior undici da mandare in campo: potrebbe non farne parte Ivan Radovanovic, almeno in fase iniziale, dopo l’infortunio rimediato sabato scorso all’Arechi.

Inizia la preparazione per il Bologna

Gli accertamenti a cui si è sottoposto l’esperto centrocampista ex Atalanta hanno escluso lesioni tendinee o legamentose alla caviglia sinistra come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Resta, comunque, un trauma distorsivo che lo terrà fermo ai box per alcuni giorni. Lo staff medico valuterà le sue condizioni per un eventuale ritorno in gruppo nella giornata di giovedì. Se non dovesse essere arruolabile dal primo minuto, il suo posto in mediana sarebbe occupato da uno tra Èderson e Bohinen. Non ci sarà sicuramente Mamadou Coulibaly, ancora in infermeria al pari di Gyomber, Schiavone, Ruggeri e dei fuori lista Capezzi e Strandberg.

fonte salernitana news