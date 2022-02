Salernitana: domenica di riposo,domani parte la prevendita per il match con il bologna

Dopo la sfida al Milan ci sarà un altro impegno casalingo per la Salernitana. Sabato all’Arechi arriverà il Bologna (ore 15). Come comunicato dalla società domani alle 15 partirà la prevendita per la sfida ai rossoblu; tagliandi acquistabili online al link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/ e presso i punti vendita VivaTicket. Ci saranno ventiquattro ore di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato. Prezzi ribassati rispetto al match contro i rossoneri.

fonte: salernitana news