S. Agata in lutto per la scomparsa del 93enne Luigi Gargiulo (Gigino ‘o Sarto)

Massa Lubrense. La frazione di S. Agata piange la scomparsa del 93enne Luigi Gargiulo, conosciuto affettuosamente come “Gigino ‘o Sarto”. A darne il triste annuncio la moglie Alfonsina, i figlia Carla e Paolo, il genero, la nuora, la sorella, gli adorati nipoti Alfredo, Luigi, Matteo e Luca ed i parenti tutti.

Nel pomeriggio di oggi i familiari e gli amici hanno salutato per l’utima volta Luigi nella Chiesa Parrocchiale di S. Agata accompagnandolo con la preghiera verso la dimora eterna.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.