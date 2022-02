Rotonda Calcio, scopriamo la prossima avversaria del Sorrento. Dopo la brutta sconfitta del derby con la Nocerina, il Sorrento scenderà in campo domenica prossima alle 14:30 per affrontare il Rotonda. La compagine basilicatese si presenterà al Campo Italia dopo un periodo difficile, caratterizzato da sconfitte e qualche pareggio, ma soprattutto con un nuovo allenatore. È di quattro giorni fa, infatti, il comunicato nel quale la società ha annunciato l’esonero di mister Napoli e l’affidamento della panchina a Gaetano Catalano. Il Rotonda è 17esimo in classifica ed è a caccia di punti per potersi salvare. Anche il Sorrento, però, è intenzionato a ritornare al trend positivo del pre-Nocerina e a riscattare la sconfitta dell’andata per 3-0 in Basilicata, per cui si prevede un match agguerrito e molto interessante.