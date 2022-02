Rosanna Ercolano spicca il volo. Bellissima emozione per Rosanna Ercolano, ginnasta del Cag Penisola Sorrentina, che ieri ha effettuato la sua prima prova in serie C. “Strepitosa esperienza in Serie C con il Centro Ginnastica Ischia – scrive Rossana de Martino – . Gli addetti ai lavori comprenderanno il valore del lavoro svolto, lavoro mio ma soprattutto della nostra Rosanna Ercolano senza che io debba aggiungere altro ai fatti. Un grazie enorme a Mario, che in un momento complicato per il Cag Penisola Sorrentina ha dato a Rosanna la possibilità di splendere come una stella. La squadra è salita sul podio, con una strada avanti che preannuncia gioia e soddisfazione”, conclude.