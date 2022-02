Roma da Papa a pregare per la pace in Ucraina anche da Positano, Amalfi e Sorrento con Positanonews. Pace, una parola che vogliamo mettere in primo piano noi di Positanonews oggi, dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina tante iniziative a Roma da Papa Francesco nostri lettori e collaboratori sono andati al Vaticano per pregare affinchè finisca questa guerra. Dalla Russia di Putin sembrano vedersi dei segnali di distensioni per il dialogo. E’ difficile capire in tempi di guerra cosa succede con l’informazione che non è mai troppo chiara e veritiera.

In collegamento con Enzo e Paolo giusta la riflessione “Ci sono tante guerre nel mondo, le peggiori sono quelle che non si fanno vedere”