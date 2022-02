Roberto Russo e Monica Vitti: un amore oltre la differenza d’età e la malattia.

Chi è Roberto Russo, marito di Monica Vitti

Roberto Russo, classe 1947, ha esordito in ambito artistico come fotografo prima di cimentarsi alla regia. Fu proprio sul set di Flirt che scoppiò l’amore con Monica Vitti, nonostante la grande differenza di età (lui aveva 36 anni ed era un debuttante, lei 52 e già un volto noto). Insieme dimostrarono di essere una coppia molto affiatata non solo nella vita privata ma anche nel lavoro dal momento che li unirono altri set e spettacoli per il teatro.

La coppia non ebbe figli ed in realtà l’attrice ne aveva parlato in passato, nel 1982, in una intervista a Enzo Tortora per Cipria, nella quale spiegava: “A 14 anni e mezzo ho deciso che non avrei mai avuto un figlio, perché lo ritengo una delle cose più difficili che possa fare una donna”. Il vero amore Monica lo ha ritrovato proprio con Roberto Russo, che rispecchiava il suo ideale perfetto di famiglia, come dichiarò la stessa regina della commedia in una intervista: “Una famiglia normale, con un marito e dei figli, mi spaventava. E non ho mai voluto un uomo che vedevo solo la sera, a cena. No, ho sempre cercato dei compagni di lavoro. Per condividere tutto”. Il loro è stato un amore così grande da non essere stato scalfito neppure dalla malattia.