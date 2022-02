Respinto il ricorso: il magistrato Penna resta ai domiciliari

Come scrive La Città di Salerno, il magistrato salernitano è finito sott’inchiesta dei suoi colleghi napoletani per una presunta concussione e per corruzione, la prima ai danni del imprenditore Eugenio Rainone , la seconda a favore del consorzio ReseArch. Nelle prossime ore è atteso anche l’esito del ricorso al Tribunale del Riesame per Umberto Inverso , il bancario salernitano considerato una sorta di faccendiere, l’uomo che per la Procura napoletana ha fatto da “trait d’union” tra la Salerno bene, quella che conta soprattutto nella pubblica amministrazione, e i due imprenditori di ReseArch, Francesco Vorro e il generale in pensione Fabrizio Lisi , rappresentanti del consorzio di cui facevano parte alcune aziende colpite da interdittiva antimafia.

L’ex pm sott’inchiesta ha respinto con forza tutte le ipotesi investigative dei suoi colleghi napoletani che si basano sulle presunte amicizie vantate dal gruppo di imprenditori del Napoletano con lo stesso Penna ed altri finalizzate ad avere il lascia passare dalla prefettura di Salerno per l’iscrizione alla “white list” delle società del consorzio, come non colluse con la criminalità organizzata.