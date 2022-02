Ravello, Ulisse Di Palma in seguito al consiglio comunale: “Pacificazione da perseguire sempre”. Riportiamo di seguito le parole del consigliere comunale di Ravello, in Costiera Amalfitana, Dr. Salvatore Ulisse Di Palma.

Chissà perché ad un post inviatomi nelle ore successive alla seduta di Consiglio comunale di ieri, 03 febbraio 2022, di affetto e stima che, per chi mi conosce, mi crea anche un certo imbarazzo, la mente è andata ad un bellissimo trafiletto di Luca Bottura che, con maestria, ha saputo leggere una foto di Bersani mentre si china su Umberto Bossi in carrozzella e ne accarezza il viso piegato dalla malattia, evidenziandone il tratto umano, la resa incondizionata di fronte alla malattia che non è per niente debolezza o ipocrisia, ma semplicemente la supremazia dell’essere uomo o dell’umanità a tutto tondo.

Per amor di Dio non ritrovo analogia tra il nobile gesto di Bersani ed il mio abbandonare l’aula consiliare per protesta, ma un invito ad una PACIFICAZIONE autentica, non di facciata, un invito a pacare i rancori, una forza d’animo da ritrovare tutti, forse immagino anche difficile, ma di cui appropriarsi per ripartire poi alla GRANDE.

Di questo ha bisogno oggi la nostra comunità, già per troppi anni dilaniata da veleni e guerre fratricide che mortificano ed umiliano e che lasciano ferite che difficilmente rimarginano anche con il passare del tempo.

Troppe volte ho ripetuto, ma inascoltato, che gli uomini passano, il cammino di civiltà e di benessere della nostra amata città di Ravello resta ad imperitura memoria ed è per questo che ci dobbiamo continuamente confrontare per trovare le soluzioni migliori per il BENE della comunità, anche partendo da posizioni opposte e da diversi modi di pensare e di agire .