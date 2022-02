Ravello / Maiori, la Costiera amalfitana dice no alla guerra in Ucraina Due manifestazioni di pace per dire “NO” alla guerra. Anche la Costa d’ Amalfi si mobilità per dare un segnale della vicinanza al popolo ucraino.

L’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino ha lasciato sgomenti i popoli di tutta Europa. Anche la Divina ha voluto urlare forte il proprio desiderio di pace.

Foto 2 di 2



Invadendo il territorio di uno stato sovrano, portando sofferenza, miseria e distruzione alla popolazione intera di quella nazione, Putin sta mettendo in serio pericolo la pace e la stabilità nell’intero continente europeo e nei paesi della NATO, riportando la guerra nel cuore dell’Europa.

Nelle ultime ore in tutta Italia sono state organizzate manifestazioni di pace e per chiedere la libertà dell’Ucraina.

A Ravello si sono ritrovati questa mattina centinaia di persone che sventolando la bandiera della pace ha lanciato un segnale si vicinanza al popolo ucraino.

Nel pomeriggio si terrà una manifestazione simile anche al porto di Maiori. La Costiera Amalfitana urla forte “NO” alla guerra, stringendosi gli uni agli altri.