Ravello, la seduta del Consiglio Comunale si apre con un minuto di silenzio per l'ex sindaco di Furore Raffaele Ferraioli

Ravello. La seduta odierna del Consiglio Comunale si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dell’ex sindaco di Furore Raffaele Ferraioli scomparso lo scorso sabato all’ìetà di 80 anni a seguito di un malore. Un momento di commozione ed un omaggio dovuto a colui che era a ragione definito il sindaco per antonomasia e non solo di Furore ma di tutti i paesi della Divina, che amava indistintamente. Il suo ricordo resterà sempre vivo anche nella città della musica che ha voluto rispettare ed onorare la sua memoria con questo momento di breve raccoglimento prima di entrare nel vivo delle discussioni all’ordine del giorno della seduta consiliare.