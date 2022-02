Ravello, la comunicazione confusa dell’amministrazione di Paolo Wuilleumier. Non si capisce cosa succede nella Città della Musica, a parte l’episodio discutibile dell’ultimo consiglio comunale, sulla pagina facebook abbiamo scoperto una “rubrica” inaugurata il 12 febbraio senza seguito. Non solo sulla pagina facebook istituzionale del Comune della Costiera amalfitana c’è un solo commento e poco lusinghiero. In pratica quei pochi che vedono la diretta hanno fatto anche dei commenti negativi, stamm a post.. Solo una nota, non per voler essere pignoli, ma quando si fa una rubrica si dice quando e come ci sarà, se è una rubrica è una cosa, se è una diretta giusto per far qualcosa allora è un’altra storia. La comunicazione è una cosa seria, non è colpa del sindaco e neanche di chi fa il video, è evidente che occorrono professionisti , come in ogni lavoro che si rispetti, ci vogliono le qualifiche adatte , per esempio i giornalisti. Le critiche sono costruttive e quindi siamo sicuri che si può migliorare, ma a parte la comunicazione istituzionale che va sicuramente migliorata ci piacerebbe sapere cosa si sta facendo per l’imminente stagione turistica, dopo aver messo la pietra tombale sulla destagionalizzazione anche quest’anno, e anche su PNRR , il progetto Ravello con Villa Rufolo e l’Auditorium Oscar Niemeyer e Palazzo Episcopio, tutto tace, come mai?