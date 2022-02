Ravello: incidente tra autobus della Sita e furgoncino. Attimi di paura questa mattina di martedì 1 febbraio 2022 a Ravello, in Costiera Amalfitana. Infatti, nei pressi di Castiglione, si è verificato un incidente tra un autobus della Sita ed un furgoncino. Il primo scendeva da Ravello, mentre il secondo saliva, in direzione opposta. Per non prendere il bus, il furgoncino avrebbe impattato con il muro.

Non siamo ancora a conoscenza delle condizioni dei diretti interessati. Seguiranno aggiornamenti quanto prima.