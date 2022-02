Ravello: i Carabinieri rischiano lo sfratto

Come si legge in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, i vertici provinciali dell’Arma dei carabinieri e rappresentanti della Curia di Amalfi – Cava de’ Tirreni. Il motivo è la possibilità di spostare la caserma nella frazione di San Cosma.

Attualmente la caserma è ubicata in via Costantino Rogadeo ma i proprietari dell’immobile, da diversi decenni, hanno chiesto la possibilità di rientrarne in possesso. I carabinieri, quindi, rischiano seriamente di essere sfrattati. Già nel 2019 ci fu un sopralluogo da parte del colonnello Gianluca Trombetti, accompagnato dall’ex sindaco Salvatore Di Martino , dal comandante della Compagnia di Amalfi, il capitano Umberto D’Angelantonio e dal maresciallo Procolo Chiocca , con l’economo diocesano don Luigi Colavolpe e Nicola Amato , consigliere delegato della Curia. Tutto sembrava procedere verso la risoluzione ma a distanza di oltre due anni e mezzo tutto è rimasto fermo. «Siamo giunti alle fasi finali. Il canone è stato anche quantificato – sottolinea il sindaco Paolo Vuilleumier Non resta che attendere che arrivi il parere positivo da parte della Curia affinché l’immobile di via San Cosma possa essere utilizzato come caserma».