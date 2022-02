Ravello Ecosostenibile, i risultati del primo mese di attività dell’app Junker

Ravello comunica i risultati del primo mese di attività dell’app Junker sul territorio comunale con 160 nuclei familiari raggiunti, 294 prodotti scansionati e 280 punti d’interesse cercati.

Scansionando i codici a barre stampati sugli imballaggi, Junker riconosce il prodotto, lo scompone nei materiali che lo costituiscono e permette al cittadino di smistare il rifiuto in maniera rapida e corretta, riducendo il margine di errore e l’esposizione a multe e sanzioni e consente al gestore della raccolta o al Comune di informare puntualmente i cittadini, apprendendo e migliorando il processo grazie alle segnalazioni degli utenti.

Se un prodotto non c’è, basta fotografarlo e mandarlo, in pochi minuti si ricevono le informazioni richieste e il prodotto viene aggiunto al repertorio, a beneficio di tutti.

Nessuno viene abbandonato ai suoi dubbi con Junker!

COME FUNZIONA

Basta scaricare gratuitamente l’app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei). Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Tanto semplice da essere rivoluzionaria!

Junker, che è tradotta in dieci lingue, è intuitiva anche per non nativi digitali e accessibile ai non vedenti. E, grazie a un database interno di oltre 1 milione e 600 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d’Europa. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.