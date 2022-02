Ravello: Cristoforo Trapani il nuovo Executive Chef del Belmond Hotel Caruso. Cristoforo Trapani, lo chef originario di Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina, aveva annunciato già lo scorso mese di aver terminato la sua collaborazione con il ristorante Magnolia, dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi.

Vari rumors vedevano lo chef, che ha conservato la stella Michelin per i 6 anni di collaborazione, in Costiera Amalfitana. Ora, però, è ufficiale: sarà lui a guidare la cucina del Caruso di Ravello quando l’1 aprile riaprirà i battenti.

A 34 anni, il nuovo executive chef ha già alle spalle diverse esperienze accanto a nomi importanti della cucina mondiale. Ha infatti lavorato con Heinz Beck, Mauro Colagreco, Yannick Alléno, Pierre Troisgros, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni e Davide Scabin.

Prodotti autoctoni e lavorazioni improntate alla semplicità sono diventati emblemi della sua creatività come il carciofo violetto di Schito e il polpo di scoglio glassato. E ancora l’elogio della pasta secca come lo spaghettone di Gragnano con pomodorini gialli e gamberi rossi, il rigatone, pomodoro e mozzarella che diventa uno straordinario dessert. E infine la torta di mele annurche del Vesuvio e il gelato al caramello salato. Sapori puri e sinceri che dialogano sempre con il territorio in un trionfo di nostalgia e futuro.

Trapani ritrova gli ingredienti della sua terra come protagonisti indiscussi dei suoi piatti, uno tra tutti il limone sfusato amalfitano, simbolo per eccellenza della Costiera. «Sono felice di tornare a casa e poter iniziare questo nuovo viaggio nella terra dove sono nato e che ha visto sbocciare la mia grande passione per la cucina – ha detto – Al Caruso, la mia creatività troverà nuove forme di ispirazione, la bellezza sospesa tra cielo, mare e natura, sarà trasferita nel gusto di piatti, espressione di emozioni dell’anima».

Trapani curerà l’intera proposta dell’hotel mettendo il suo estro culinario in ogni momento gastronomico del Caruso. Al Ristorante Belvedere delizierà i palati sulla terrazza dal panorama più sensazionale della Costiera. A sua disposizione uno spazio completamente nuovo progettato per armonizzare il lavoro della brigata e favorire il dialogo con gli ospiti.

«Sono entusiasta di questa nuova avventura – dice il direttore generale della struttura Alfonso Pacifico, che ha ispirato e curato personalmente il progetto della nuova cucina – che vedrà protagonista l’energia, la determinazione e la tenacia dello Chef Trapani, il quale ha sempre creduto nella sua passione e ritorna alla sua terra d’origine per condividerla e trasmetterla nei piatti creati per il nostro Ristorante Belvedere».

Il Caruso, che si trova nel punto più alto di Ravello, a circa 300 metri sul livello del mare, è uno dei lunghi simbolo dell’ospitalità in Costiera Amalfitana.