Ravello: convocato per domani il Consiglio Comunale. Il sindaco di Ravello, in Costiera Amalfitana, ha convocato per domani, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 16.30 il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e “pubblica” presso l’Auditorium di Villa Rufolo. Senza la presenza fisica del pubblico, a causa dell’emergenza Covid-19, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità idraulica del Vallone Sussiero in località Marmorata del Comune di Ravello (SA), ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.191, comma 3, del T.U.E.L., con le modalità previste dall’art.194, comma 1, lettera e), dello stesso Testo Unico;

3) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio provvisorio 2022, ai sensi principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, allegato al D.Lgs 118/2011, e dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 – Lavori di somma urgenza –

4) Ricognizione immobili proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione – classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili del patrimonio comunale – approvazione piano triennio 2022/2024;

5) Modifica del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e determinazione aliquote anno 2022;

6) Approvazione aliquote IMU – anno 2022;

7) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

8) Contratto di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Ravello – Nomina promotore e attribuzione del pubblico interesse.

9) Regolamento per la tutela degli animali. Approvazione

Qui l’allegato.