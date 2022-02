Ravello, consiglio comunale dai lavori a Marmorada al regolamento per gli animali. Il Festival e PNRR aspettano

Ravello, Costiera amalfitana . Convocato dall’amministrazione comunale della Città della Musica il Consiglio Comunale all’Auditorium di Villa Rufolo per il 3 febbraio alle 16:30, in prima convocazione, e per il giorno 4, in seconda convocazione. Intanto si aspettano le idee ed i progetti per il Ravello Festival che , nei tempi migliori, erano stati già lanciati a inizio anno. Anche se sappiamo che vi sono stati incontri della Fondazione Ravello a Napoli in Regione Campania . Tante cose sono state dimenticate, come la messa in rete dei gioielli della Città della Musica , Palazzo Episcopio, Villa Rufolo e l’Auditorium Oscar Niemeyer, che come viene gestito attualmente è un monumento allo spreco, solita cattedrale nel deserto. Nessuna parola su progetti per il PNRR, la più grande occasione di finanziamenti per la Costa d’ Amalfi si sta affrontando in maniera superficiale da parte di tutta la Costa d’ Amalfi, si ridurrà probabilmente nella riproposizione di vecchi progetti che finora non hanno ricevuto finanziamenti senza idee ed innovazioni sul territorio, senza confronti e tavoli tecnici con tutte le parti in gioco che potevano far diventare questa un’occasione storica di rinascita .

Questo l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità idraulica del Vallone Sussiero in località Marmorata del Comune di Ravello (SA), ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.191, comma 3, del T.U.E.L., con le modalità previste dall’art.194, comma 1, lettera e), dello stesso Testo Unico;

3) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio provvisorio 2022, ai sensi principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, allegato al D.Lgs 118/2011, e dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 – Lavori di somma urgenza –

4) Ricognizione immobili proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione – classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili del patrimonio comunale – approvazione piano triennio 2022/2024;

5) Modifica del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e determinazione aliquote anno 2022;

6) Approvazione aliquote IMU – anno 2022;

7) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

8) Contratto di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Ravello – Nomina promotore e attribuzione del pubblico interesse.

9) Regolamento per la tutela degli animali. Approvazione.