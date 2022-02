Ravello, caduta istituzionale dell’amministrazione Vuillemier, non concede la partecipazione in remoto all’ex sindaco Di Martino. In questo momento l’opposizione del gruppo dell’ex sindaco , composta dalla sola Giuliana Buonocore, ha abbandonato l’aula consiliare. Un comportamento umanamente incredibile questo della maggioranza che non ha consentito la partecipazione in remoto dell’ex sindaco, che per seri e comprovati motivi di salute non poteva essere presente, al consiglio della cittadina della Costiera amalfitana, in remoto . Era doveroso consentirlo , ma non solo umanamente, siamo ancora in pandemia, in piena quarta ondata da coronavirus Covid – 19 , abbiamo mezzi tecnologici avanzati, c’è la DAD e la DID, consentire e permettere la partecipazione in remoto sarebbe stato giusto e doveroso . Anche il dottor Ulisse Di Palma ha poi abbandonato l’aula. Siamo totalmente solidali con l’ex sindaco Salvatore Di Martino