Ravello: approvato il Regolamento per l’Istituzione della Consulta per la tutela della Sanità. Con l’approvazione del Regolamento per l’Istituzione della Consulta per la tutela della Sanità, il Comune di Ravello compie un altro passo verso il coinvolgimento dei cittadini nell’amministrazione del paese. In tal senso, con la costituzione della Consulta, s’intende dar vita a un organo consultivo e propositivo per quelle che sono le materie sanitarie, a supporto dell’Amministrazione Comunale.

Sarà, così come si evince dal regolamento, compito della Consulta promuovere e contribuire al miglioramento della qualità̀ dei servizi sanitari e sociosanitari erogati dalle istituzioni pubbliche e private operanti nell’ambito del territorio del Comune di Ravello, proponendosi, prima di tutto, come luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadine/i per sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene comune.

Così come da avviso, la partecipazione è aperta a tutte/i le cittadine/i, ai medici del servizio di medicina di base e di pediatria di libera scelta operanti nel Comune di Ravello, ai rappresentanti Legali di Enti senza fine di lucro, delle Associazioni iscritte all’Albo del Comune di Ravello o all’Albo Regionali, delle organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario presenti sul territorio comunale, inviando l’apposito modulo compilato all’email protocollo@comune.ravello.sa.it

Avviso e modulo https://www.comune.ravello.sa.it/2018/consulta-della-sanita/