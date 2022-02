Ravello: approvato il Regolamento per la Tutela degli Animali. Il Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, ha approvato il Regolamento per la Tutela degli Animali, diventando uno dei pochi comuni, non solo della provincia di Salerno, ma di tutta la Campania, a regolamentare il rapporto tra uomini ed animali.

L’approvazione del Regolamento non era affatto scontata, ed a premere sulla sua validità è stato il consigliere Raffaele Scala. Tramite il regolamento il comune di Ravello promuoverà la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le vigenti normative.

La notizia dell’approvazione del regolamento, in breve tempo, si è diffusa negli ambienti animalisti e Ravello diventa ufficialmente l’esempio del modo in cui le battaglie per i diritti degli animali possano essere portate a termine all’interno delle Istituzioni.

