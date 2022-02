Rai3 a Cetara: parcheggio di interscambio e restyling al porto

Oggi è andato in onda un servizio del TG Regione Campania su Rai3, che ha dedicato uno spazio al parcheggio in programma a Cetara, in costiera amalfitana. Vediamo i dettagli nel servizio di Enzo Ragone, che ha intervistato anche il sindaco Fortunato Della Monica.

Parcheggio a Cetara: il progetto

Nel paese della Costa D’Amalfi è in programma un progetto di realizzazione di un parcheggio in roccia di ben 300 posti auto, con ingresso lungo la statale amalfitana e uscita pedonale presso la Torre Angioina sul lungomare. Si tratta di un’opera strategica estesa all’intero territorio della Divina Costiera, che varrà anche come zona di interscambio. I parcheggi di interscambio, ricordiamo, sono strutture di parcheggio che hanno la caratteristica di essere collegate ai mezzi del trasporto pubblico locale.

Il sindaco: per fine febbraio progetto definitivo

Ci hanno chiesto delle indicazioni – dice il sindaco di Cetara a Rai 3. Proprio giovedì saremo in Regione Campania per condividere queste integrazioni. Penso per fine febbraio o inizio marzo avremo il progetto definitivo con tutti i pareri di legge. E’ un progetto importante, non solo per Cetara ma per tutta la costiera amalfitana perché è un parcheggio di interscambio.

Restyling al porto per fine marzo

Intanto a Cetara sono in corso anche i lavori al porto, sui quali si è espresso sempre il sindaco Fortunato Della Monica: Abbiamo allungato di 40 metri e fatto tutti i sottoservizi nuovi dalle fogne all’impianto idrico e fibra. Verranno fatti altri 6 box per i pescatori. Come sapete Cetara è la pesca e la pesca è Cetara, quindi la pesca è l’elemento trainante anche per il turismo del mio paese.