Ragazza di 23 anni trovata senza vita, forse Rosa Alfieri vittima di femminicidio Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nel letto all’interno di un’abitazione a Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Rosa Alfieri. La scoperta, poco dopo le 18, da parte dei carabinieri intervenuti in un appartamento di via Risorgimento. I militari della Compagnia di Giugliano in Campania stanno accertando le cause del decesso e per il momento non escludono nessuna pista.

Stando a quanto appreso, la giovane pare si trovasse nell’abitazione di un vicino che al momento risulta irreperibile. Sul corpo, dopo una prima, sommaria, analisi, non sarebbero stati trovati segni di violenza. Circostanza questa che non porta a escludere la pista dell’omicidio che potrebbe essere avvenuto per strangolamento. Ma saranno gli accertamenti in corso in queste ore da parte dei carabinieri, della Scientifica e del medico legale a far luce sulla morte della giovane 23enne.

All’esterno del palazzo dove è avvenuta la tragedia sono presenti numerose persone. Oltre ai carabinieri c’è la polizia di Stato e la polizia municipale, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza.