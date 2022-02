Raccordo autostradale 2: restringimenti della carreggiata tra Fisciano e Montoro

CAMPANIA, ANAS: SUL RACCORDO AUTOSTRADALE 2 “DI AVELLINO”, RESTRINGIMENTI DELLA CARREGGIATA TRA FISCIANO (SA) E MONTORO (AV)

da lunedì 14 e fino a venerdì 18 febbraio, tra le ore 7.00 e le ore 17.00

per l’esecuzione di approfondimenti propedeutici alla progettazione di un intervento di manutenzione

le attività interesseranno principalmente la carreggiata nord, in direzione di Avellino

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, a partire da lunedì 14 e fino a venerdì 18 febbraio – tra le ore 7.00 e le ore 17.00 – saranno attive limitazioni al transito tra le province di Salerno ed Avellino, per l’esecuzione di approfondimenti propedeutici alla progettazione dei lavori di adeguamento delle barriere stradali installate lungo lo spartitraffico centrale.

Nel dettaglio, tra lunedì 14 e giovedì 17 febbraio i restringimenti interesseranno la carreggiata nord, in direzione di Avellino, in tratti saltuari della lunghezza massima di 500 metri, compresi tra il km 9,000 (Fisciano) ed il km 14,000 (Montoro), in funzione dell’avanzamento delle attività.

Nella giornata di venerdì 18 febbraio il restringimento (sempre in tratti saltuari di 500 metri) interesserà la carreggiata sud, in direzione di Salerno, in tratti saltuari tra il km 9,000 al km 8,135, a Fisciano