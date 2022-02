Questa sera grande successo per la seconda stagione della fiction “Makari” su Rai 1

Dopo il grande successo della prima serie, questa sera su Rai 1 è tornata la tanto attesa seconda stagione della fiction “Makari” con l’attore Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, un ex giornalista che dopo aver perso tutto per un incidente si ritrova nel paesino dei genitori e deve ricominciare la propria vita.

La fiction è ambientata in Sicilia nella città di Makari che non è frutto della fantasia ma esiste davvero anche se in realtà si chiama Macari. E’ un paesino molto piccolo, una baia che si trova nel comune di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, situato sulla costa nord-occidentale della Sicilia e si tratta di un luogo bellissimo da visitare.

Il fascino di Macari d’altronde ha contribuito anche al successo della quasi omonima serie tv e sicuramente, viceversa, il successo della fiction ha contribuito alla crescente popolarità del paesino.