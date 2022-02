Questa sera Fabio Fazio intervista Papa Francesco su Rai3 nella trasmissione “Che tempo fa”

Un appuntamento imperdibile questa sera alle 20.00 su Rai3 quando, durante la sua trasmissione “Che tempo che fa”, Fabio Fazio intervisterà Papa Francesco. L’intervista è stata concordata tra conduttore ed ospite ma, per ora, non ci sono indiscrezioni sui temi anche se con molta probabilità si affronterà l’argomento della guerra fra Russia ed Ucraina, il problema dell’immigrazione e l’attualità dell’importanza dei vaccini e dell’importanza di somministrarli alle popolazioni del terzo mondo dove la pandemia sta uccidendo tantissime persone.

Il Pontefice si collegherà in diretta da Santa Marta, sua residenza in Vaticano, e rientra nel processo di umanizzazione del pontificato tanto voluto da Bergoglio che ha individuato proprio nel dialogo aperto con tutti le caratteristiche del suo ministero petrino.

Non è la prima volta che un Papa prende parte ad un programma televisivo, basta ricordare la storica telefonata in diretta di Papa Giovanni Paolo II a Bruno Vespa durante una puntata speciale di “Porta a Porta” che il conduttore aveva proprio dedicato al Santo Padre in occasione dei 20 anni del suo pontificato.