Castellammare di Stabia ( Napoli )Proposta di matrimonio sul lungomare

Hanno voluto festeggiare in un modo originale in occasione di San Valentino ,oggi pomeriggio una promessa di matrimonio in villa comunale .25 artisti si sono esibiti per la promessa di matrimonio .Gli artisti fanno parte della scuola di Demis Autellitano . Poi in ultimo un volo di palloncini rossi a forma di cuor