Preoccupazione dei balneari della penisola sorrentina su Rai Tre Campania. A dar voce ai gestori degli stabilimenti balneari peninsulari il collega Michele Giordano della Rai di Napoli . Una situazione di incertezza nella quale vivono imprenditori che investono e creano attività economiche dando anche lavoro. A parlare Vincenzo Cosenza dello stabilimento balneare “Nettuno” a Marina di Cassano di Piano di Sorrento e Mauro d’ Esposito titolare dello stabilimento balneare “La Marinella” a Sant’Agnello . Nel 2024 per la bolkestein le concessioni andaranno all’asta, con quale spirito si può lavorare, progettare e programmare un’attività imprenditoriale?

Le stesse preoccupazioni Positanonews le ha sentite a Capri, Sorrento, Vico Equense, Positano, Amalfi in particolare in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina dove le concessioni sono più appetibili c’è il rischio di vere e proprie guerre e anche da non sottovalutare la possibilità dell’ingresso di capitali poco chiari.