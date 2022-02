Praiano, revoca spazio pubblico a Piazza Antico Seggio, parte il ricorso al TAR Salerno. Scorrendo gli atti sull’albo pretorio della cittadina della Costiera amalfitana c’è la delibera di nomina per difendersi contro il ricorso al Tar Campania avverso la decisione di revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, come si legge che vista

“… la notificazione a mezzo PEC, ai sensi della Legge n. 53 del 1994, acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 927 del 31.01.2022 con la quale l’avv. Raffaele Guarracino, nella qualità di difensore e domiciliatario della società Villa Antico Seggio srl, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Sorrentino Salvatore ha notificato il ricorso presentato al TAR Salerno contro il Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t., per l’annullamento del provvedimento prot. n. 09885/20021 del 02.12.2021 comunicato in pari data a mezzo pec, a firma del Responsabile del Comando Polizia Municipale del Comune di Praiano, del Responsabile UTC e del Sindaco, con cui viene comunicata la disdetta della concessione di occupazione del suolo pubblico in Piazza A. Seggio per un’area complessiva di mq. 23,07, prot. n. 4398 del 30.05.2019 e la volontà di non prorogare e/o rinnovare detta concessione..”

In effetti l’amministrazione Caso sta cercando di mettere ordine anche nella gestione degli spazi pubblici, per quanto riguarda la Via Antico Seggio, per far capire ai lettori non praianesi, è la strada che arriva da Via Costantinopoli poi alla Chiesa di San Luca, una strettoia dove la mancanza di spazi rende difficile sia parcheggiare che fare manovre e spesso viene chiusa quando vi sono particolari celebrazioni religiose o feste .

