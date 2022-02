Praiano, martedì 1 marzo interruzione di energia elettrica. Ecco le zone interessate

Praiano. Martedì 1 marzo2022, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, l’energia elettrica verrà interrotta per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. Ecco le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

– Via Capriglione G. 24, 120, 128, 142, da 148 a 152, 156, 162, da 170 a 178, 11, 77, 99, da 107 a 109, 119, 123, 133

– Via Masa 2, da 6 a 12, 16, da 33 a 41, 41b, da 47 a 49, 53, da 57 a 59, 63, p19, sn

– Via Ulivi da 2 a 4, 8, 12, 3, da 7 a 13

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattiva, pertanto si invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.