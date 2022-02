Praiano, ladri d’arte. Rubati vasi di Liguori

A Praiano questa sera, tra le 19 e le 20:30. sono stati rubati dei vasi di Liguori in uno dei percorsi d’arte del progetto Naturarte. Sono stati avvertiti i carabinieri che stanno andando sul posto ad effettuare delle verifiche. Davvero chiudiamo la serata con una notizia che ci lascia l’amaro in bocca per questo atto scellerato ai danni di uno dei progetti più belli ed interessanti della Costiera amalfitana. Domani vi aggiorneremo sulle evoluzioni della vicenda, ovviamente invitiamo chiunque abbia visto o sappia qualcosa a contattare gli uomini dell’Arma