Praiano, il 17 e 18 febbraio divieto di sosta in Via G. Marconi per lavori di manutenzione ai pali della pubblica illuminazione

Il Comune di Praiano ha proceduto alla esecuzione dei lavori di riqualificazione della Via G. Marconi e al rifacimento del manto stradale ed è necessario eseguire lavori per la manutenzione dei pali della pubblica illuminazione lungo detta arteria con l’installazione di un cantiere mobile.

Per tali motivi il Comune – con Ordinanza n° 08 del 15.02.2022 – al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori, la sicurezza stradale e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, istituire il divieto di sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli per i giorni 17 e 18 Febbraio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 lungo tutta Via G. Marconi fino all’incrocio con Via Umberto I.