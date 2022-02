Praiano, giovedì 3 febbraio divieto di sosta in Via G. Marconi per il rifacimento della segnaletica stradale

Il Comune di Praiano – con Ordinanza n. 5/2022 a firma del Responsabile del Servizio Area Vigilanza Dott. Alessandro Gargiulo – istituisce il divieto di sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli per il giorno giovedì 3 febbraio dalle ore 09,00 alle ore 17,00 per il rifacimento della segnaletica stradale lungo tutta Via G. Marconi fino all’incrocio con Via Croce Costantinopoli (segnalato con cartelli/avvisi) per consentire il normale svolgimento dei lavori e limitare i disagi alla circolazione stradale.