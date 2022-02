Praiano: auguri a Luca Cuccurullo, laureato in Matematica all’Università di Pisa! Formuliamo i nostri migliori auguri a Luca Cuccurullo di Praiano, in Costiera Amalfitana, per la sua laurea in Matematica, con valutazione finale di 110, all’Università di Pisa.

In presenza, hanno assistito mamma Patrizia Manna, volontaria della Croce Rossa, papà Raffaele Cuccurullo, consigliere comunale, la nonna e le sorelle.

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia di questo momento ed auguriamo ad Alfonso un futuro ricco di soddisfazioni e successi personali e lavorativi.