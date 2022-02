Pochi minuti fa, rapinatori a mano armata, fanno irruzione al ristorante:”A Punto a Nave” armata pochi ai danni di clienti in una sola sala, scappando con l’intero incasso della serata. Intervento dei carabinieri del comune di Pozzuoli. Armi tipo mitra AK 47 a quanto pare , torna incubo rapine in provincia di Napoli in Campania