Positanonews TG sull'Ucraina, timori anche per il turismo da Positano, Sorrento, Castellammare e Napoli. Il nostro TG flash sta diventando incredibilmente un appuntamento fisso ogni sera, tutti i giorni, alle 18 con giornalisti, personaggi di cultura, esperti ed opinionisti. Oggi il direttore Michele Cinque da Positano in Costiera amalfitana a Sorrento e Sant'Agnello , Gigione Maresca nella sala stampa di Castellammare di Stabia e Maurizio Vitiello da Napoli capoluogo della Campania e del Sud Italia. Ebbene il pensiero questa volta non è andato solo al locale ma all'invasione della Russia all'Ucraina, aggiornamenti sulla situazione da Vitiello , dalla reazione degli USA , dell'Europa e della NATO, della conseguente crisi economica e turistica. Si parla di boom di prenotazioni, ma con l'opzione della disdetta , dopo il Covid , che come evidenziato dal TG è in calo, la guerra, insomma speriamo che si fermino tutti e ascoltino l'appello del Papa .