Consueto appuntamento con il Positanonews TG che oggi affronterà il tema di massima attualità ovvero la guerra Russia-Ucraina. Le immagini dell’attaco da parte della Russia e dei bombardamenti ci hanno svegliato questa mattina facendoci piombare in un clima di terrore e di sgomento nel vedere quanto sta accadendo non troppo lontano da noi. Le scene delle persone in fuga, costrette ad abbandonare tutto nel tentativo di mettersi in salvo, non possono lasciarci indifferenti ed angoscia il pensiero di quanto possa accadere.

Parleremo poi di un altro fatto di cronaca che riguarda la città di Castellammare di Stabia con lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. Una pagina sicuramente molto triste per la città delle acque.