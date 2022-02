Positanonews TG in diretta da Napoli nella data palindroma , parliamo di Ucraina, Totti e Furino. Anche oggi, come ogni giorno, un servizio video di Positanonews sulla pagina facebook e sul canale you tube. 22/02/2022 data polindroma non ha cambiato gli argomenti, la guerra fra Russia e Ucraina le sanzioni dell’Europa, il Donebass, e qui si trova lo Shaktar squadra orgogliosa , hanno preso il posto del Covid, con Maurizio Vitiello e Pino Cotarelli da Napoli , Gigione da Sorrento non ha risparmiato frecciate ai giornalisti che sprecano fiumi di inchiostro per Totti e Ilary, che si stanno separando, mentre ci sono notizie sicuramente più importanti, poi un augurio e un omaggio a Furino colpito da una emoraggia cerebrale , un vero campione della Juventus , un giocatore simbolo per tanti motivi . A domani sera sempre alle 18