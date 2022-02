Positanonews TG Flash del 4 febbraio appuntamento a domani sempre alle 18 Tutti giorni in redazione con noi per 7 minuti . Ogni sera appuntamento in diretta sulla pagina facebook di Positanonews e su you tube su Positanonews TV .

Sette minuti con il direttore Michele Cinque e con la redazione , Maurizio Vitiello, Pino Cotarelli, Gigione Maresca , per parlare delle notizie del giorno e anche interfacciarsi con la redazione con idee e proposte

Oggi Sanremo, il Presidente della Repubblica, la sentenza del TAR sull’uranio arricchito con un giudice di Vico Equense come relatore

Se volete entrare in trasmissione potete anche mandare una mail a direttore@positanonews.it e vi inviamo un link per partecipare

Allora ci vediamo stasera