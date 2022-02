Positanonews TG del 12 febbraio 2022 si parla di Napoli – Inter e dei venti di guerra in Ucraina COME OGNI SERA TUTTI I GIORNI ALLE 18

Questa sera è intervenuto Gigione Maresca poi Pino Cotarelli e Maurizio Vitiello tanti gli argomenti in campo

Napoli-Inter e Governo Draghi, Pechino altra medaglia d’argento …Venti di guerra. Farnesina agli italiani lasciate l’Ucraina come per gli statunitensi su invito Biden … Ecco alcuni argomenti che stiamo trattando in diretta seguiteci sulla pagina facebook di Positanonew e sul canale you tube di Positanonews TG