Positanonews TG con la partecipazione dell'avvocato e scrittore Generoso Di Biase

Nell’appuntamento odierno con l’edizione del Positanonews TG abbiamo avuto l’onore di ospitare l’avvocato e scrittore Generoso Di Biase di Aversa. L’avvocato Di Biase, dopo la maturità classica ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Esercita la professione di Avvocato ed è attualmente Consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli Nord. Già autore del libro “Farfalle impazzite” Ed Montag e “La Finestra Verde” ESI Edizioni Scientifiche Italiane. Ha pubblicato il 16 luglio del 2020 una raccolta di poesie “A me che sono un nano” edita dalla Graus Edizioni.

Interventi in diretta anche del giornalista Pino Cotarelli, del sociologo Maurizio Vitiello e di Gigione Maresca.