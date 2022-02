Positano, Via Boscariello al buio. Disagi per i residenti, una situazione che si ripete da sempre

Positano, costiera amalfitana. Via Boscariello è di nuovo senza illuminazione, con conseguenti disagi per i tanti residenti che di sera sono costretti a percorrere le scale muniti di torcia o con la luce del cellulare. Una situazione che purtroppo si ripete abbastanza spesso e non è sicuramente degna di un paese turistico come Positano, perla della costiera amalfitana. Ci auguriamo che le nostre segnalazioni giungano a destinazione e possa essere al più presto ripristinata una situazione di normalità riportando l’illuminazione in Via Boscariello al fine di scongiurare il rischio di incidenti ed infortuni.

Una situazione che si ripete da sempre, da anni, anzi da decenni. Furono cambiati i lampioni e sembrò esserci un pò di normalità, poi di nuovo periodicamente alcuni lampioni sono senza illuminazione. Problemi dell’Enel? Dell’impianto? Basta che piove e non vanno le luci? Vallo a capire, di certo è che in Via Boscariello la normalità non è di casa…