Positano tempestata di rose rosse per gli innamorati

Risplende il Sole e anche l’amore a Positano, la perla della costiera amalfitana che si prepara ad ospitare tutti gli innamorati in arrivo il prossimo lunedì. La città verticale e la divina costiera sono da sempre le mete preferite delle coppie che vogliono trascorrere alcuni giorni di totale relax.

Positano si tinge di rosso

Oggi le strade e piazze di Positano sono state tempestate di rose – che compongono un cuore enorme – e di rosso, colore della passione, dell’amore e del tramonto che investe Positano di romanticismo ogni sera. Ebbene i colori di riferimento per la festa degli innamorati sono due: oltre il rosso c’è anche il bianco, simbolo dell’amore sacro. Il rosso è infatti la tonalità dei sensi e della passione, dell’amore romantico e al contempo ardente.

Il San Valentino perfetto

Insomma, ci sono tutti i propositi che renderanno il San Valentino a Positano un giorno unico, sia per gli innamorati del paese, che per coloro che sceglieranno le zone più romantiche della città verticale per suggellare il loro amore.