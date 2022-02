Positano / Sorrento , prenotazioni boom già da marzo “Se in Ucraina non succede nulla sarà una stagione storica”. Abbiamo sentito operatori della perla della Costiera amalfitana e della Penisola Sorrentina, trapela molto ottimismo “Gli alberghi aperti sono già pieni da ora, molti pensano di poter anticipare l’apertura visto che le prenotazioni cominciano a fioccare “, ci dicono dalla Città Verticale, la situazione sembra positiva di riverbero anche per il resto della Costa d’ Amalfi comunque. Nella Città del Tasso la situazione è diversa ci vogliono numeri più consistenti per riempire gli alberghi e le strutture ricettive, ma i segnali sono positivi “Ho già affitato tutti gli appartamenti a Marina Grande – ci confida una operatrice -, e quello che è bello è che si tratta di stranieri ” . Insomma c’è molto ottimismo in giro e non si teme una nuova ondata di Coronavirus Covid – 19 “Non sembra questo il pericolo imminente, speriamo che il Governo si adegui al più presto con il resto dei paesi turistici in Europa che già hanno tolto vincoli e green pass, la pandemia non è il principale freno di questa stagione turistica, la preoccupazione vera è per la situazione in Ucraina con la Russia, li con la NATO e gli USA potrebbe scatenarsi un conflitto con conseguenze mondiali, è quella la vera preoccupazione per questa stagione che si annuncia straordinaria”