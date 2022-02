Positano: ricevuti i finanziamenti per il dissesto idrogeologico. Ecco i progetti approvati in Giunta Comunale lo scorso 3 febbraio.

L’Amministrazione Comunale ritenendo prioritaria la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica predisposti dall’ing. Paolo D’ELIA dell’ufficio tecnico Comunale LL.PP. per i seguenti interventi:

Il contributo erariale, non può superare l’importo di un milione, può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

• Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

• Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

• Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.