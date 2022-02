Positano: più di cinque casi positivi alla primaria, applicata la didattica mista. In una classe delle primarie dell’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio” di Positano, in Costiera Amalfitana, si sono registrati più di cinque casi di positività, per cui è stata applicata la norma che prevede la didattica mista. Per modalità mista si intende che il Docente tenga le lezioni in presenza nell’aula assegnata e chi è vaccinato o guarito può entrare a scuola e partecipare alle lezioni regolarmente. Gli altri dovranno seguire le lezioni in dad.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Stefania Astarita, ha chiarito i dubbi con una circolare: “I genitori interessati all’attività didattica in presenza, in classi di scuola primaria in cui siano stati accertati almeno n. 5 casi di positività e in classi di scuola secondaria di I grado in cui siano stati accertati almeno n. 2 casi di positività, possono trasmettere alla scuola la dichiarazione allegata alla presente circolare, debitamente compilata, per attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, requisiti che saranno poi accertati mediante il controllo del green pass a scuola”, si legge.