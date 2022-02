Positano/Piano di Sorrento: forte vento, cadono pietrame ed arbusti lungo la strada. Scooter gettati aterra

Positano/Piano di Sorrento: forte vento, cadono pietrame ed arbusti lungo la strada. Il mese di febbraio è partito con l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania per forti venti e mare agitato, con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

E proprio il vento gelido, che caratterizza questa giornata dal clima decisamente invernale, sta creando diversi disagi lungo la strada tra Positano e Piano di Sorrento: pietrame, rami ed arbusti stanno cadendo, creando pericoli per le persone a piedi e per i veicoli parcheggiati, che potrebbero essere danneggiati. Diversi, inoltre, gli scooter abbattuti dal vento.

Altri danni vengono segnali in Costiera amalfitana, fra Praiano, Amalfi, Sorrento Ravello, Cetara, chiusi anche parchi e cimiteri. In Penisola sorrentina danni per lamiere a Meta e una ape car finita in mezzo alla strada a Villa Fondi a Piano di Sorrento.

L’allerta è in vigore dalle 6 di oggi, martedì 1 febbraio 2022, fino alle 6 di domani, mercoledì 2 febbraio, e riguarda l’intero territorio regionale.