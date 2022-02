Positano, Paolo Marrone ci parla dello spettacolo musicale “Evangelio”. Il primo grande evento del 2022

Positano, costiera amalfitana. Domani sera alle ore 19.00, un appuntamento imperdibile presso la Parrocchia S. Maria Assunta. A parlarcene è il positanese Paolo Marrone che impersonerà San Giuseppe, ripubblichiamo l’intervista che Positanonews gli aveva chiesto per gli spettacoli previsti fra Natale e Capodanno, salvo essere travolti dalla quarta ondata di questo maledetto Coronavirus Covid – 19 e finalmente domani, nella simbolica data della Candelora, riuscirà ad andare in scena, almeno in un estratto straordinario di questo spettacolo tanto positanese al quale noi di Positanonews auguriamo un meritato successo di cuore . Dalla sfortuna alla fortuna, almeno simbolica, “Evangelio” diventa il primo grande evento del 2022 a Positano e in Costa d’ Amalfi dopo ben 40 giorni senza manifestazioni in mezza Campania.

«E’ un musical scritto dal compositore Guido Cataldo del quale metteremo in scena solo una parte, ovvero quella riguardante la nascita di Gesù. La realizzazione è stata fortemente voluta da Nello Buongiorno che si è impegnato in prima persona nella preparazione dello spettacolo grazie anche alla collaborazione di Don Danilo. Lo spettacolo vedrà come protagonista la Schola Cantorum di Positano, una realtà nata in questi mesi e composta tutta da positanesi che si sono riuniti ed hanno cercato di mettere in scena quest’opera nel miglior modo possibile. Spero sarete in molti a partecipare e vi ricordo che è necessaria la prenotazione ed il Green Pass».

Paolo sta annunciando sul suo profilo l’evento di domani con alcuni indovinati post

Mi piace questa foto, perche’ racconta di noi piu’ di tante parole. Positanesi che tutti conoscete e che si sono ritrovati insieme, uniti da una grande passione . Quella stessa passione che domani vogliono condividere con voi, nonostante tutto, perche’, come dice qualcuno, la vita e’ adesso.

Vi aspettiamo domani 2 febbraio ore 19.00, Chiesa Madre Positano