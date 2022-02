Positano: nuovo tentativo di truffa telefonica agli anziani. In atto nuovi tentativi di truffa in Costiera Amalfitana, ai danni di persone anziane. In particolare, questa mattina di martedì 8 febbraio 2022, è stato effettuato un nuovo tentativo a Positano. A colpire particolarmente è stata l’abilità del truffatore, che aveva telefonato per richiedere dei soldi per un pacco in arrivo, di imitare la voce di quello che avrebbe essere il reale nipote.

Fortunatamente, la truffa non è andata in porto.

Per evitare ulteriori vittime i Carabinieri della Compagnia di Amalfi chiedono cautela e prudenza, mentre loro sono a lavoro per fermare al più presto gli artefici delle truffe.